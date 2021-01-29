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元大龍頭基金定期定額日日扣 聰明放大年終

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大集團提供優質產品與服務，滿足投資人理財需求。(元大集團/提供)。
元大集團提供優質產品與服務，滿足投資人理財需求。(元大集團/提供)。

年終獎金即將入袋，民眾該如何有效分配運用，透過投資理財讓本金放大，是許多人關心的課題。如果想聰明放大年終，專家建議不妨透過穩健型投資，將年終獎金運用在追求穩定市場報酬與降低投資風險的商品。

2021年各國股市因極度擴張的貨幣政策與低利率環境的刺激，股息相較債息有更好的吸引力。投資人可善用定期定額投資方式，鎖定配發高股利、優質龍頭企業的元大台灣高股息優質龍頭基金，該基金於去年推出便創下台股最大規模基金紀錄，一度超越580億元，投資配息率超過12%，目前單月定期定額扣款額達15億元，每月扣款筆數22萬筆，榮登台股基金定期定額冠軍。

台股指數頻頻攻破歷史新高，專家建議逢低分批進場，除了定期定額外，也可將定期定額的金額或頻率提高，加碼至每周扣款一次，或每日扣款，有助大筆資金快速進場布局，還可分散進場時間。

元大集團包含元大證券、元大銀行、元大投信，皆可透過利用紙本及電子下單設定日日扣，近期隨著台股指數屢創新高，日日扣成為台股萬點之上的絕佳投資方案。

台股現金殖利率傲視全球，建議可利用定期定額方式長期投資，享受複利加乘效果。以元大台股領航N為例，最大特色就是目前買一張只要幾千元，就可以輕鬆追蹤台灣15檔龍頭股漲跌；交易便利，只要原有證券帳戶，加簽一份風險預告書，就可買賣，交易稅僅千分之一。適合小資族及沒時間選股、看盤的投資人，用小錢輕鬆參與台股趨勢行情。

現階段台股與美股指數均創下歷史高點，元大銀行領先同業的Fund+智慧理財術，可以讓客戶於此時創造更好的投資體驗，透過基金定期定額日日扣功能，輔以靈活的紀律投資，搭配各項收入的入帳時間定額進場，掌握2021年的投資契機；並隨時與理財顧問進行財富年度檢視，讓資產配置在金牛年達到最好的效益。

元大人壽表示，投保人宜每年透過保單健檢檢視自己現有保障是否足夠，尤其醫療部分，若有缺口不妨用年終獎金補齊；針對退休金準備，可藉由一年一筆的年終獎金，有紀律、無痛式的投入，將保險效益發揮到最大，逐步完成人生各階段的規劃與目標。建議選擇具生存保險金設計、又能創造長期穩定現金流的利率變動型還本終身保險，或具保險金額每年增加的設計，且訴求資產累積的利率變動型增額終身壽險，兩者皆有機會可享增值回饋分享金，為適合納入資產配置的金融商品。

元大投信建議，投資客戶可優先將年終獎金投資龍頭企業，如元大台灣高股息優質龍頭基金自台股精選兼具優質與高股息優勢之龍頭企業、追求成長動能，並設有完善的配息機制，規劃每月配息與年終配息。

投資人除了每年有機會領取12次月配息，每年1月時更可望加碼領取年終配（當次配息金額包含1月之月配息與年終配），該基金於今年1月15日發放首度年終配息，為期望參與台股成長，又期待配息機會的投資人絕佳選擇。元大投信也建議看好5G新科技的投資人，可搭配元大未來關鍵科技ETF，5G新科技主題不僅可作為成長型投資標的，還可將投資國家分散至國際，有助整體投資組合的完整性。

元大投信 台股指數

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