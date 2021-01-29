台股 外資五天賣1,220億

外資連五賣，在台股創新高後短短五天內累計賣超破千億、達1,220.3億元，護國群山成外資提款機，指數昨（28）日失守月線重挫285點，為本波多頭來首次跌破月線支撐。

外資滙豐證券看台股大幅溢價、居區域市場中最高，給予「劣於大盤」評級、目標指數14,840點，打出外資圈對台股轉趨保守第一槍。

受特斯拉財報不如預期、蘋果示警半導體供應吃緊致本季態度保守，加上波音財報大虧、及聯準會主席鮑爾發表經濟復甦步調減緩等負面消息衝擊，美股重挫逾600點，連帶昨天亞股同步轉弱。

加權指數昨日早盤以跳空下跌182點開出後，由於農曆封關倒數，市場氣氛趨向保守，加上外資積極提款台股，使台積電進入600元保衛戰，聯發科、鴻海更是重挫逾3%，衝擊盤中指數一度重挫逾300點，最低殺至15,367點。

終場多頭棄守，使指數大跌285點、收15,415點，跌幅1.8%，首度跌破去年11月來的多頭月線支撐，上市櫃總成交量為4,336億元，其中上市為3,688億元。金管會證期局晚間公布其他亞股表現，受美股拖累，其中香港恒生指數單日下跌2.55%，幅度在亞股中最重，其次是上海股市1.91%，台灣跌幅排第三。

籌碼面周四三大法人合計賣超台股329.8億元，其中外資賣超達325.4億元，連五賣、累計賣超金額達1,220.3億元。昨日外資賣壓聚焦在法說會透露首季營運將受匯率衝擊的聯電，外資狂賣超過10萬張，台積電也遭賣超逾1.9萬張，玉山金、新光金、兆豐金、開發金等金控股統統被當提款機。

外資資金轉進低位階的電子、傳產股，包括宏碁、友達、群創、陽明等買超張數均超過萬張。自營商昨日則賣超19.4億元、連三賣，僅投信法人趁機反手買超15億元；八大官股券商也聯手買超53.1億元，四大基金則逢低護盤包括聯詠、南電、南亞科等電子績優族群。

隨指數表現弱勢，市場買盤避險需求大增，並積極轉進近期陷入下市危機的美股恐慌指數代表富邦VIX，漲幅高達13.5%，躍居台股漲幅第一大。