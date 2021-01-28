快訊

黃芳彥陳屍車上！弟弟黃重彥：他在美國很好不可能自殺

泰國「甄嬛」后位未到手就又有勁敵？泰王傳又封女少將

開發金公開收購中國人壽普通股之公開收購條件均已成就

聯合報 / 記者沈婉玉╱即時報導

開發金控公開收購中國人壽普通股，截至110年1月28日累計參與應賣的普通股股數達309700666股，已超過最低收購數量236569862股；且公平交易委員會已於110年1月20日委員會議通過不禁止本公司與中國人壽結合案。本次公開收購的條件均已成就。

開發金控表示，本次公開收購若能成功達成預定收購數量，中國人壽將成為開發金控持股過半的子公司，對開發金控的獲利能力、資本使用效率與股東權益報酬率具正面效益。未來開發金控持續進行壽險、商銀、證券及創投/私募股權四大獲利平台之全方位合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化。

開發金控表示，本次公開收購尚未截止，本公司將持續公開收購中國人壽之普通股至110年2月2日下午3時30分止。

開發金控 創投

延伸閱讀

富邦金展延收購 須提理由

環球晶調降收購世創最低比例至五成 未成功啟動B計畫

開發金結合中壽 公平會點頭

富邦併日盛金 恐生變

相關新聞

台股重摔破月線 金管會：跌幅較美股輕、與亞股相當

台股今（28）日再度爆量下跌285.57點、跌幅1.82%，一舉跌破月線重要心理關卡。金管會證期局副局長蔡麗玲晚間表示，...

去年股市小白人數大增67萬 近10年來最多

根據台灣集保結算所統計，台股去年新增股民人數達67萬人，相較2019年將近倍數成長，也是近10年來增加人數最多的一年，去...

外資賣超325.26億 聯電遭倒貨逾10萬張最高

台股今（28）日失守月線，以15,415.88點作收，三大法人賣超329.54億元，其中外資賣超325.26億元，統計賣...

台股破月線、鈍化趕底 法人：留意逢低布局機會

受到美股大跌、富台期結算、全球新冠肺炎疫情持續延燒等因素影響，台股今（28）日下跌285.57點，收在15,415.88...

搶搭無限印鈔行情 2020年台股生力軍創10年最多

2020年對投資人來說，是相當「狂熱」的一年，在新冠肺炎疫情衝擊下，全球股市一度大崩盤，但各國央行積極寬鬆救市，股市自4...

電子零組件漲價 半導體20年來最旺

外資大賣台積電，加上本土疫情未明，引發春節前賣股過年氣氛，但半導體、面板、被動元件、航運等基本面都還很好，電子零組件漲價題材擴散，趁拉回調整長假後持股，尤其率先鎖定半導體、航運、高息股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。