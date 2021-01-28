開發金公開收購中國人壽普通股之公開收購條件均已成就
開發金控公開收購中國人壽普通股，截至110年1月28日累計參與應賣的普通股股數達309700666股，已超過最低收購數量236569862股；且公平交易委員會已於110年1月20日委員會議通過不禁止本公司與中國人壽結合案。本次公開收購的條件均已成就。
開發金控表示，本次公開收購若能成功達成預定收購數量，中國人壽將成為開發金控持股過半的子公司，對開發金控的獲利能力、資本使用效率與股東權益報酬率具正面效益。未來開發金控持續進行壽險、商銀、證券及創投/私募股權四大獲利平台之全方位合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化。
開發金控表示，本次公開收購尚未截止，本公司將持續公開收購中國人壽之普通股至110年2月2日下午3時30分止。
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