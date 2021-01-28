台股跌破月線 法人認為美股是台股後市關鍵因素

受到外資持續賣超拖累，台股今天大跌285點，指數收1萬5415點，月線宣告失守。法人表示，台股最近一波漲勢走得又急又快，短期難免出現獲利了結壓力，建議投資人在春節連假前先退場觀望。此外，美股仍將會是影響台股走勢的關鍵因素，此外，1月一些未漲先跌的類股也要止跌，否則大盤一點機會也沒有。

台股從21日收在1萬6153點的高點後持續走低，到今天收盤共跌掉738點，其中外資更是連續5個交易日站在賣方，累計賣超逾1220億元，成為台股持續走跌的最大關鍵。不過，外資仍持續看空台股，其中滙豐證券認為台股大幅溢價，是區域市場中最高，因此給予「劣於大盤」評級，目標指數1萬4840點。

除了外資持續賣壓，美國聯準會（Fed）在台北時間28日凌晨宣布利率政策按兵不動，為近幾月陷入疲軟的美國經濟提供大量支持，但市場似乎不領情，美股道瓊一度跌700點或2.3%；標普500指數從歷史新高重挫2.9%，把今年來的漲幅全數吐出，美股走弱因此加深台股跌幅。

針對台股今天盤勢，華南投顧董事長儲祥生表示，外資這一波賣超1200多億元，首先是因為美股不穩，其次是對英特爾釋單有疑慮，因為外資當初加碼台股，就是因為看好英特爾釋單台積電，外資一路賣，行情就被壓著打。不過，指數回檔近八百點已經夠大了，低檔會有支撐，他行情沒這麼悲觀，「但美股若不穩，一切都不用談了」。

此外，儲祥生說，從台股的結構來看，IC設計仍是大盤重心，但因為漲幅太大，因此一月未漲先跌的部分要止跌，包括貨櫃、傳產等，不止跌大盤一點機會也沒有。

統一投顧董事長黎方國分析，這波台股走跌有三個因素，首先是春節長假因素、疫情變數等，有很大不確定因素；其次是外資偏空方操作；最後為美國企業財報不錯，但可能就是高峰，加上FOMC並未釋出市場期待更寬鬆的政策。他表示，當股市已站上萬六，要再推升股市往上動能基本面要更好，但目前又有春節等因素，建議投資人應該謹慎，要把賺的錢守住，逢高站在賣方，年前先退場觀望，年後再進場。

黎方國說，台股在春節連假前指數空間不大，要看個股表現，投資人應該避開漲比較多的，轉進低基期的標的，未來比較大的利多是去年企業獲利不錯，可先布局殖利率概念股，因為分配股利較高。在外資動向方面，他認為儘管外資從去年11月起就站在賣方，但並未匯出，因為台幣相對強勢，可賺匯差，因此外資未來回補機會仍大。