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台積電力守600元關卡 台股跌285點收15,415點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股終場下跌285.57點，收在15,415.88點，月線關卡失守，成交量達3,593.29億元。記者林俊良／攝影
台股終場下跌285.57點，收在15,415.88點，月線關卡失守，成交量達3,593.29億元。記者林俊良／攝影

台股今（28）日持續走跌，指數一度大跌334點，來到15,367點，台股終場下跌285.57點，收在15,415.88點，月線關卡失守，成交量達3,593.29億元。

美股期貨盤走跌，亞洲主要股市也全盤皆墨，台股盤面上，電子股賣壓沉重，僅食品、運輸、觀光類股呈現上漲；而在權值股方面，台積電（2330）下跌14元收在601元、聯電（2303）下跌3.6元收在51.2元、聯發科（2454）下跌28元收在869元、鴻海（2317）下跌4.5元收在118.5元。

展望後市，法人認為，1月大盤出現兩次成交量突破5,000億元（上市櫃加起來），而每次暴大量立刻遭致賣壓下殺，短線上當沖熱過頭，股價上漲時尚能消化套牢賣壓，但大盤反轉向下，短線愈套愈深，或者當沖客無利可圖，就很容易形成多殺多格局，特別此波融資由900億元增加到2,000億元。

此外，封關僅剩7個交易日，春節年假長達10天，投資人擔心長假期間變數多，大部分都會減碼因應，賣壓自然一波波湧，短線回測月線15,500點，預計下周三、四賣壓可望逐漸減輕，轉為願意抱股過年的買盤。

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台股自去年開始相當熱絡，有人的地方迷因自然不會少，去年有合一行事曆，後來有航運行事曆，今年又出現台積電行事曆，相當有趣的是，只要行事曆一出來，往往就是股價高點，去年飆股合一、長榮、萬海及陽明都V型反轉向下，如今台股護國神山台積電，套在高點的人，有辦法解套嗎？

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