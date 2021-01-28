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利空影響美股重挫 台股散戶垂頭喪氣

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
美股受諸多利空消息影響重挫，市場面臨十月來最慘交易日(網路截圖)
美股受諸多利空消息影響重挫，市場面臨十月來最慘交易日(網路截圖)

美股27日受聯準會公布經濟復甦放緩及多家科技龍頭公布財報不佳的影響，三大指數皆重挫逾2%，為10月以來最慘交易日。而散戶與大戶對做所造成的「飆股」現象持續發酵，使遊戲零售商Gamestop和AMC娛樂分別飆漲134%和301%，讓投資人紛紛呼籲政府應加以控管。

而28日台股亦受美股大跌影響，早盤一度下跌近400點，權值股台積電持續本周下跌趨勢，盤中低點跌破600元，讓上週在歷史高點買入這檔熱門個股的散戶們士氣持續低迷。

道瓊重挫633點

《紐約時報》報導，華爾街經歷了三個月內最慘的一天。道瓊早盤就因波音公布的財報表現不佳，而下跌超過500點，波音去年經歷旗下737 MAX機型多起失事後遭停飛的慘痛事件，讓全年虧損逾119億美元(約3334億新台幣)。

午盤在聯準會聲明中提到美國經濟復甦力道放緩後，三大指數繼續下探。儘管聯準會仍希望藉維持利率來幫助市場資金流動，但投資人信心明顯受影響，避險趨勢上升讓股市承受沉重賣壓，終場道瓊指數下挫633.83點，為十月以來下跌最多的交易日，而美股恐慌指數也飆升逾60%，來到三個月內最高。

散戶對決大戶

半島新聞網報導，近期遭散戶利用選擇權和其空單特性進攻的Gamestop股價已經飆漲超過1000%，27日更上漲近200元，單日漲幅達134%。而散戶近期的另一個目標AMC娛樂，股價也一日飆升3倍，讓擁有對沖基金的大戶們虧損不斷擴大。

如此的散戶資金潮是從美國最大論壇Reddit上開始發起，網友看準了Gamestop股票為美股中被放空最多的個股，因此紛紛湧入搶買，股價飆漲至今已經造成空方超過50億美元虧損。

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