富邦VIX湧近60萬買盤 富邦投信示警下市風險

美股崩跌，恐慌指數VIX 27日飆漲61%，連帶推升台股中的富邦VIX（00677U）今（28）日跳空大漲，12點30分左右已爆出53萬張搶買量，不排除全天逾60萬張，溢價跟著升破13%，富邦投信提醒，富邦VIX雖短線大漲，然基金淨值僅來到3.49元，距清算門檻的2元不遠，投資人操作應留意下市風險。

富邦投信指出，金管會新規定，期貨型ETF如最近30營業日，平均淨值較發行的淨值累積跌幅達90%（富邦VIX門檻為2元），該ETF應即刻報請清算，啟動下市程序。另期貨型ETF累積跌幅達85%時，發行投信須警示風險。

由於美股崩跌，VIX指數27日大幅飆升，富邦VIX今開盤就大漲17%，一度進逼4元大關，現午盤漲幅雖收斂到15%，但仍較台股大幅走強，吸引避險買盤狂湧，累積成交量突破53萬張，為1月15日富邦VIX被示警有下市風險而爆量來最大，也是台股今天交易量最大的股票。

富邦投信指出，富邦VIX自掛牌以來，歷次重大事件導致股市衝擊過程，常有比公債、黃金等避險商品更強勁的上漲避險效果。今在市場恐慌下，富邦VIX再度爆量漲，但VIX彈得快、跌也快，加上ETF配置的VIX期貨，天天轉倉常有正價差形成額外成本，且富邦VIX淨值偏低，有潛在清算風險，呼籲投資人操作富邦VIX時，不應配置過高比重，並善設停利損。

目前富邦VIX因買盤強勁，溢價幅度超過10%，今盤中一度達13%，投資人從股價看，不易感受到清算風險，富邦投信提醒，應同步留意投信官網顯示的淨值和折溢價，如折溢價過大，有溢價收斂風險，淨值過低，則有清算風險，不宜過度追價和重押。