美股跌、亞股跟著走低 法巴銀：漲多調節 與基本面無關

法國巴黎銀行今（28）日舉行2021年市場投資展望，指出今年股市或有崎嶇，但都是入市好機會，預期美元走弱，仍看好非美股票，將由成長股輪動至週期股，中小型股可望績效亮麗，美國庫券殖利率將在2021年略為走高，但要注意反彈過快將不利於股市表現。另外，也看好貴金屬、基本金屬、亞洲投資等級債、新興市場當地貨幣債，並建議可以加入私募基金、不動產、基礎建設、避險基金等另類投資擴增投資部位組合。

對於近兩日美股、亞股下跌，法國巴黎銀行說近兩日為漲多回檔整理，與基本面因素無關，美股又逢公司財報時期，多數公司業績優於預期，近兩日下跌反而是很好投資機會。

法國巴黎銀行預期今年通膨溫和上升，沒有嚴重通膨問題，價值股近幾個月才剛開始反彈，看好非美股、價值股有上升空間，資產配置建議中性看待美股，相較較為看好新興亞洲、英國等股市。

風險上，第一，股市短線雖有調整，但有助於調節過去急速飆升股市，2020年資產大幅流入貨幣市場，但去年流出不到一半，證明許多投資人仍持有現金，預期仍有相當多現金可流入風險市場。

第二，VIX指數維持高水平，尚未回到五年平均17.6，今年市場預期仍有波動性，波動有助找到資本市場投資機會。

第三，金融狀況寫下非常寬鬆水平，高盛金融狀況指數已經走高、代表非常寬鬆，投資人需留意下半年假設疫苗推出符合預期，活動恢復正常，須看央行何時退市消息可能導致股市震盪。

美元上，經濟復甦通常意味弱美元趨勢，法國巴黎銀行同樣抱持看弱美元，提出四大理由，包括：1.利率差距收窄，2. 重大政治風險事件結束，3.赤字上升、增發國庫債券。4.風險情緒通常導致美元走弱。雖然美國十年期利率走升，但法巴認為兩年期美債並沒有太大波動，短天期美元利率相較其他非美貨幣利率，都不利美元。

今年收益該放在何處？法國巴黎銀行推薦固定收益、不動產投資信託以及基礎建設殖利率，股票市場也可以尋找相關高股息殖利率，例如英國、甚至台灣。投資組合方面，今年建議股票六成、固定收益四成，另外也可以考慮配置5％黃金，也可增持不動產與私募基金。

未來如果全面納入A股至MSCI，權重將可能從目前僅占4％走升至16％。中國在岸債券也被納入國際指數，無論是A股或是債券，加上人民幣升值，疫情中，許多資金流到Ａ股等，中國近期也積極看重科技股，中長線認為新法規有利於整體科技板塊競爭力，且中國已經釋出政策要推動科技發展，但短期會有更多新法規推出將會影響中國科技股。