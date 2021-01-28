天鈺、驊訊不畏大盤走跌 盤中攻上漲停

雖然大盤走跌，但IC設計廠商天鈺（4961）在修正後反彈，今（28）日盤中股價攻上漲停價139.5元，另一IC設計廠驊訊（6237）近期從116.5元高點滑落之後，今日盤中也攻上漲停價86.9元。

天鈺去年業績呈現倒吃甘蔗局面，股價也從去年12月開始狂飆，該公司去年全年合併營收為108.84億元，登上歷史高峰，年增18.4％。

天鈺尚未公布去年財報，累計去年前三季每股純益為1.38元，而日前公布其去年11月每股純益為1.03元，單月表現超過第3季的每股純益0.73元。

另外，驊訊去年合併營收為8.22億元，年增104.2％。對於去年業績的增長動能，該公司表示，主因是受新冠肺炎疫情影響，遠距會議、居家辦公和娛樂等應用，對於耳機、麥克風和遊戲聲音相關產品需求增加。

驊訊累計前三季每股純益為1.26元。