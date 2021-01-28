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搶搭無限印鈔行情 去年台股生力軍創近10年最多

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
2020年證券戶開戶各年齡層占比。(集保結算所/提供)
2020年證券戶開戶各年齡層占比。(集保結算所/提供)

根據集保結算所大數據分析資料顯示，2019年台股新鮮人增加34萬人，但2020年一舉新增67萬人，增幅翻倍；參與證券市場投資人總數達到1,078萬，占全國人口高達46%。

2020年對投資人來說，是相當狂熱的一年，在新冠肺炎疫情衝擊下，全球股市一度大崩盤，但各國央行積極寬鬆救市，股市自4月起展開V型反轉行情，許多人掌握這千載難逢機會，紛紛進場投資。

近一步分析台灣股民人數成長情況，2011年股民僅占總人口的36%，隨後逐年提高，截至2020年止，占比已經來到46%。集保結算所總經理朱漢強特別提及，近10年股民占總人口數的比例，前幾年都以約1個百分比的增速成長，但2020年一舉大增3個百分點，代表去年的台股生力軍，是近10年最多。

不僅開戶數大幅增加，股民的交易意願也遠高於以往。根據集保結算所大數據分析，2019年有在股票市場交易的人數約348萬人，到了2020年暴增至452萬人，成長103萬人，增幅近3成。這代表平均每10個有證券戶的人當中，有4個人去年都有進行交易，創近10年新高。

根據統計，去年上市櫃股票日均成交值達2,546億元；去年12月的台股日均量更飆破3,000億大關，來到3,384億的水準。股市交投熱絡，也直接挹注去年的證交稅收來到1,502億元的歷史新高。顯見主管機關祭出各種振興股市政策，包含盤中零股交易、當沖降稅，以及定期定額等，都帶動股民交投意願的增加，對我國稅收有極大助益。

此外，主管機關金管會鼓勵年輕人投入股市，學習投資理財，近年也開始出現成果。觀察2020年開戶人數，20歲至39歲的族群就占60%。從帳戶庫存來看，20至29歲有庫存的股民，從2019年的7%增至9%、增幅高達29%；30至39歲有庫存的股民，也從15%增至16%，增幅7%，相較於其他年齡層股民有庫存比例多為持平、甚至衰退，年輕人買進股票並持有的意願明顯增加。

進一步分析各年齡層的庫存市值，20至29歲年輕股民受限剛出社會，財力不足，帳戶庫存市值中位數僅從2019年的14萬元，成長至2020年的16萬元，增幅14%。然而青壯年因加薪、升遷逐步累積本業收入，因此，去年股市回檔時，反而更有資本可投入證券市場，30至39歲的青年股民，帳戶庫存市值中位數從2019年的21萬元，大增至2020年的26萬元，增幅高達24%；40至49歲的壯年股民，增幅更飆至31%。

這凸顯青壯年族群財力提升後，也更具憂患意識，希望透過投資理財，為自己累積退休資本，其中投資股票便是一個很好的選擇，因此集保結算所大數據資料雖顯示，庫存金額較高者雖集中在50至69歲股民，但庫存金額成長最快的，其實是生產力最高的壯年族群。這群螞蟻雄兵的齊心合力，讓台股去年面臨外資史上最大賣超金額的同時，依然創下歷史新高。

台股

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