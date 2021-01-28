交通股當紅 電動車及航運股逆勢抗跌

台股今(28)日開盤曾重挫超過300點，多數權值指標股開低，不過，盤面仍有強勢股竄出，航運股表現最為搶眼，此外，電動車題材的廣宇（2328）、和碩（4938）及同致（3552）等股也逆勢抗跌。

今日開盤後的成交金額較大的個股中，廣宇、同致及和碩今日呈現上漲，成交量也急遽增加，多空雙方激戰；由於電動車題材仍夯，有信心的投資人積極介入 ，部分投資人則調節持股。

此外，股價已拉回整理的貨櫃三雄今日早盤竄高，萬海（2615）領軍長榮（2603）與陽明（2609）等股上揚，多頭氣勢旺盛；華航（2610）及長榮航（2618）等股也逆勢走揚，資金轉進漲幅相對落後的個股。

分析師說，電動車題材在今年可望持續熱議，在去年財報尚未公布前， 還是存有做夢空間，資金熱度也未減弱 ，籌碼整理後，還有機會再向上攀升。