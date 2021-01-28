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台積電600元開盤、下跌15元 市值大減3,889億
台積電（2330）今(28)日跳空開低，以600元開出，下跌15元，市值15兆5,882.4億元，一口氣大減3,889.56億元，早盤一度下滑至598元，盤中跌幅略減，再回到600元之上。
外資持續賣超台積電，昨日賣超6,613張，連六賣，合計賣超13萬3,818張，不過投信買超348張，連四買，自營商買超981張，合計三大法人賣超5,284張。
台股ADR周三隨美股收黑，半導體類股重挫，台積電ADR收跌3.88%，以121.74美元作收，較台北交易股票溢價10.8%；ADR重挫，加上外資賣超，台積電今日以600元開低，早盤一度失守600元關卡，下滑至598元，逼近月線，盤中跌幅略減至1.62%。
台積電上周寫下673元收盤新高後已連續下跌5個交易日，股價最低時下跌75元，市值大減1.94兆元。
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