台股大跌181點 開在15,519點

昨日美股開低走低，四大指數收盤全數重挫，使今（28）日台股開盤下跌181.6點，開在15,519.85點，早盤在台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等跌逾1%下，指數跌逾200點，且跌破月線支撐。

FOMC會議結果符合市場預期，且周三美股重要公司財報表現不一，以及耐久財訂單成長放緩，使市場短線出現獲利了結情緒，拖累美股全線收低，四大指數均下跌超過2%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌633.8點，或2.04%，收在30303點；標普500指數下跌98.8點，或2.56%，收在3750.77點；Nasdaq指數下跌355.4點，或2.60%，收在13270.5點；費半指數下跌156點，或5.16%，收在2875.13點。

展望後市，法人認為，美國紓困案卡關，國際股市動盪，台股指數失守10日線。考量台灣疫情升高，且隨著封關倒數，外資逢高調節台股加上期貨避險空單增加，將壓抑指數表現空間，宜提高風險意識，今晨美股重挫，應保守因應。選股僅建議工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。