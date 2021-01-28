外資對台積電與台股賣壓力道縮減，加權指數昨（27）日量縮震盪，終止連三跌。法人指出，隨著蘋果、特斯拉等美國科技重量級大廠公布財報，可留意相關供應鏈介入機會，惟丙種資金已發出收回通知，預計在2月3日開始達到結帳高峰，宜留意盤面來自內資的結帳賣壓。

台股昨日早盤隨主要亞股轉強，一度大漲178點，不過台積電由最高上漲8元到收盤翻黑下跌2元，以615元作收，拖累指數表現，惟聯發科、鴻海、台塑等買氣活絡，尤其電動車與車用相關族群表現最為亮眼，終場上漲42點或0.2%、收15,701點，成交量3,113億元為今年來最低，量縮終止連三跌。

外資昨賣超52.9億元，連四日賣超，惟賣超幅度減少，四天來共賣超894.9億元，今年來累計賣超458.6億元；投信賣超4.4億元，終止連三買；自營商賣超0.1億元，連二賣。三大法人合計賣超57.7億元，連四日賣超，八大公股行庫也賣超2億元，終止連五買。

以各類型指數來看，台灣中型100指數上漲0.8%，計其昨日及本周以來的漲幅表現皆較加權指數、台灣50指數、櫃買指數、櫃買富櫃50指數、櫃買富櫃200指數等主要指數佳；壓盤的台積電昨日跌勢縮減至0.3%收615元，成交量同步縮減至7.2萬張近六日最少，外資賣超張數也縮減至6,613張近五日最低。