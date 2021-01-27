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多方後繼無力 台股漲42點收15,701點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。記者蘇健忠╱攝影
台股示意圖。記者蘇健忠╱攝影

台股今（27）日呈現多空拉鋸，早盤多方發動攻勢，指數一度大漲179點，來到15,837點，不過午盤後漲勢暫歇，且指數一度由紅翻黑，在平盤附近拉鋸，終場加權指數上漲42.6點，收在15,701.45點，成交量達2,915.39億元。

盤面上，台積電（2330）早盤反彈後再遇到調節賣壓，尾盤翻黑壓抑指數表現，以下跌2元收在615元、聯電（2303）也以平盤價作收，今日撐盤要角在鴻海（2317）及聯發科（2454），分別上漲0.8%和2.9%。此外，同致（3552）、愛普（6531）、廣宇（2328）、宏碁（2353）等在買單持續點火下，今日攻上漲停。

展望後市，國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，短線上台股因為漲多，進行技術面修正過大的正乖離，研判月線附近具有支撐，且目前月線持續向上攀升，後續關注點要聚焦美國重量級科技財報公布，包含：AMD、蘋果、臉書等等，預期在公布之前台股會偏向呈現震盪整理格局。

台股

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