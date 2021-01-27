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股票貸款應急 國泰證：三步驟3分鐘可完成

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

農曆金牛年春節連假即將來臨，民眾可能需要一筆為數不小的費用，同時，當結束長達七天的春節假期，家長們也必須著手繳交年後開學季的子女教育金。國泰證券表示，股民可能考慮賣股換現金，以因應春節期間金融機構沒有營業的窘境，不過，倘若持股仍有上檔空間，不妨透過國泰證券「股票貸款」服務，在假期前先做好提撥擔保品設定，若遇到小額資金救急需求時，無須求人，3分鐘就能搞定。

國泰證券說，如何將手上的帳單做最有效率的打理，亦是理財不可忽視的重要環結之一。年關將近，2月5日為農曆金鼠年最後一個交易日，台股投資人多把握在這一天做最後年前出售股票的動作，以將現金入袋為安。

然而，倘若股價仍有上檔格局，只因一時的財務需求而必須賣股求現，可能錯失了未來的增值機會。主管機關於2016年開放證券商辦理不限用途款項借貸業務，只要客戶以有價證券或其他商品進行擔保，即可向證券商辦理資金融通業務。這項新服務的推出，解決不少有短期小額資金需求投資人的重要痛點。

國泰證券提醒投資人，若希望將股票貸款作為年節期間小額資金救急的備案之一，有三樣事情還需在封關前進行：

一、投資人庫存的股票必須為完整1張(含以上)，並且標的屬於證交所所規範的有價證券或其他商品範疇，目前統計共有超過1,800檔上市櫃股票（含ETF及債券）可作為擔保標的。

二、投資人須於國證e櫃台App進行資料填寫、完成申請股票貸款資格。

三、將庫存的股票進行提撥擔保品的申請動作。

完成這三個動作並通過審核後，投資人即能在年節期間進行股票貸款服務，申請借款後，3分鐘即撥入交割帳戶，並且全天候24小時不打烊，滿足投資人小額資金救急的需求。

國泰 春節

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