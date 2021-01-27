櫃買中心：興櫃戰略新板Q3開板

為扶持創新產業發展，櫃買中心表示，金管會已核准櫃買中心於興櫃股票市場下增設「戰略新板」（Pioneer Stock Board，簡稱PSB）， 預計於今年第3季開板。

櫃買中心今天舉行年終記者會，董事長陳永誠表示，櫃買指數去年底收在184.1點，較前年底的149.36點大漲34.74點，漲幅23.26%。此外，去年上櫃股票成交值12兆870.68億元，成交日均值為493.35億元；上櫃市場日均值527.88億元；興櫃股票全年成交值5059.3億元，成交日均值為20.65億元，均創下櫃買市場新高。

債券市場方面，陳永誠說，去年國際債券累積發行1兆7930億元（601.56億美元），超越105年493.73億美元的紀錄。此外，綠色債券發行量去年再創新高，達566億元，流通在外餘額突破1500億元，已有26家發行人。

至於今年的業務計畫，陳永誠表示，金管會已核准櫃買中心於興櫃股票市場下增設「戰略新板」， 預計今年第3季開板，櫃買中心已著手進行相關規章修正、建置交易系統、研議修正公開資訊觀測站及櫃買中心官方網站揭示資訊外，並積極安排各項業務推動活動。

此外，為扶植產業發展及推動國內外優質企業進入多層次資本市場，陳永誠說，櫃買中心將持續與經濟部工業局等主管機關及券商、會計師等中介機構合作，宣導進入櫃買市場之助益，目前規劃今年將與中介機構合辦至少5場次宣導說明會；國外業務推動部分，因國外疫情仍未趨緩，全球邊境管制及返台居家檢疫之措施尚未鬆綁，擬規劃先以線上方式辦理說明會，並持續與中介機構保持聯繫溝通，視疫情發展狀況，以可行方式彈性安排推動海外業務。

而櫃買中心將與證交所已完成「研議新股採總括申報制之利弊分析與可行性」委外研究，並配合委外研究結果及主管機關優化IPO 及SPO募資相關規範，制定相關配套機制。在增進創櫃板曝光與媒合方面，櫃買中心將協同各推薦單位及會計師事務所推動具創新、創意之未公開發行公司進入創櫃板。並定期開辦相關輔導課程，透過具體多元的內容主題與分享交流方式，提供公司實質輔導。此外，並將持續舉辦業務說明會及投資媒合會，以及帶領創櫃公司參與中大型展覽活動等方式，增進創櫃板公司曝光，協助拓展商機及資金媒合。