車用晶片大缺貨 外資曝最快緩解時間

外電報導，台積電（2330）因應車用晶片短缺，擬大幅調漲代工價15%，對此摩根士丹利指出，台積電重視客戶關係，一次調漲15%，幅度非常大、有點不合理，推測台積電更可能在近期推掉一些訂單或取消價格折扣，使用到新產能的訂單才會漲價。另摩根士丹利也表示，代工廠的建置速度來看，此波車用晶片短缺至少要一到二季才能緩解。

台積電擬調漲車用晶片代工價格，被各大媒體視為重大議題，惟消息傳出第一時間，法人圈也傳出漲幅之大，可能是「假新聞」。摩根士丹利最新分析，雖未直接戳破報導是否錯誤，但點出台積電若真的一次調漲15%，客戶傷很大，「不是那麼合理」。

摩根士丹利特別對該篇新聞發布專文，表示台積電向來重視客戶關係，應不至於一次漲價15%，更可能的情境是，台積電產能已經緊繃，必須放棄一些車用訂單，或取消價格折扣，漲價策略則會用在新產能和新訂單，也就是近期若再有車用訂單使用到新產能，台積電會適度漲價來轉移擴充設備的成本。

摩根士丹利進一步分析，車用晶片生產瓶頸在哪？一是雷達感測器和乙太網路晶片耗用8吋晶圓，車用娛樂系統處理器及MCUs占用65奈米和55奈米產能，部分移轉到28奈米製程，另英飛凌的IGBT與MOSFET已自去年第4季起使用世界先進（5347）的8吋0.35um產能，因此IGBT和MOSFET供給也吃緊。此前台積電宣布擴大投入40奈米、55奈米和0.18um產能亦作呼應。

摩根士丹利並交叉比對京元電（2449）營運狀況，京元電指出，現階段車用晶片最大瓶頸是晶圓產能不足，而非後端產能，連帶影響其車用收入比重提升緩慢；凸顯車用晶片最大挑戰就在晶圓代工鏈。

摩根士丹利表示，新冠肺炎去年上半年重挫車市，下半年景氣卻復甦很快，讓許多車廠來不及包下晶圓產能，使這波短缺格外引發關注。而依晶圓廠擴充設備速度，至少要一到二季，短缺情形才可能緩解。

對此也有投資人好奇，難道不能移轉到其他製程？譬如8吋晶圓轉用12吋，55奈米轉用28奈米，摩根士丹利說，這種轉法的挑戰在於重新認證，通常認證需要耗時數個季度，並不會比較有幫助。

最後摩根士丹利點名，台灣晶圓三雄台積電、聯電（2303）、世界（5347）都會受惠這波短缺潮，預估今年8吋晶圓將調漲10%，12吋調漲5%，除聯電和世界直接受益於價格上調，台積電的效益將反映在毛利率成長。