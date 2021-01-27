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台股平盤震盪 權證交投量縮

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
今日午盤權證成交金額達19.22億元，占大盤成交金額比例降至0.9%。 報系資料照／記者杜建重攝影
今日午盤權證成交金額達19.22億元，占大盤成交金額比例降至0.9%。 報系資料照／記者杜建重攝影

台股今（27）日持續震盪整理表現，早盤一度反彈百點，不過調節壓力隨之而來，指數再度轉於平盤附近震盪，連帶使的權證市場量能呈現量縮，今日午盤權證成交金額達19.22億元，占大盤成交金額比例降至0.9%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例降至90%之下，來到89.6%，而認售成交金額則至攀升10.3%。其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電國票07購01（074516）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電、鴻海（2317）、加權指數、聯發科（2454）以及聯電（2303）；而標的股權證金額普遍較前一交易日呈現量縮；標的股權證金額較前一個交易日逆勢增溫的有和碩（4938）、貿聯-KY（3665）、晶技（3042）等。

法人認為，台股指數在受外資針對台積電等權值股連續調節下，指數回檔跌破十日線，雖均線仍維持多頭排列，但台股短期均線跌破，短線進入整理，考量封關日將屆，市場資金調節壓力較重，預期萬六關前震盪仍將加劇。

台積電

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