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台積電不畏外資連五賣 早盤奮力拉升至625元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台積電（2330）股價創高後回檔休息，統計外資已連續5個交易日賣超，合計賣超12萬7,205張，ADR周二收跌2.97%，不過，在股價連跌3天後，今(27)日以618元開出，上漲1元，早盤雖震盪後再往上拉升至625元，上漲8元，台積電奮力止跌，台股大盤指數也開高。

台積電上周寫下673元收盤新高，但面臨外資連續的賣超壓力，股價連跌3天，股價跌掉56元，市值縮水1.45兆元，外資昨日賣超台積電15,168張，連五賣，合計賣超12萬7,205張，投信買超316張，連三買，自營商賣超2,197張，終止連三買，合計三大法人賣超17,049張。

台積電ADR周二收跌2.97%，以126.65美元作收，台積電今日以618元開出，早盤一度下探至611元，下跌6元，在買盤進場下推升股價翻紅，一度拉升至625元，盤中漲幅1.29%。

台積電 外資

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