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LiDAR商機大爆發！外資讚穩懋 喊出520元天價

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
穩懋董事長陳進財。 報系資料照
穩懋董事長陳進財。 報系資料照

光學雷達（LiDAR）商機大爆發！美銀證券出具報告指出，全球電動車及先進駕駛輔助系統的需求飛快成長，使LiDAR應用商機備受矚目，砷化鎵大廠穩懋（3105）相關產能和製程首屈一指，無疑受惠最大，挑戰大賺兩個股本，目標價一口氣從375元拉升到520元，有機會叩關「500元俱樂部」。

美銀表示，電動車及先進駕駛輔助系統大力發展，投資人對於LiDAR關注度提高；每顆LiDAR VCSEL晶片相較於手機ToF感測器使用的VCSEL規格，大上200倍，商機相當可觀。

美銀指出，穩懋兼具VCSEL技術及6吋產能，將是未來LiDAR發展關鍵的供應商，推估2023-2024年Level 3的自駕車大量採用LiDAR，LiDAR滲透率每提高1%，穩懋必須額外擴充7%產能，占營收比重上看2.5億美金。

美銀進一步表示，穩懋已宣布投入850億元擴充相關設備，是2020年資本支出的15倍之多，終極目標是擴充超過100kwpm的製造產能，較目前的41kwpm增加逾倍。大刀闊斧之舉凸顯穩懋也高度看好電動車、5G、3D感測等商機。

短期動能來看，美銀說，穩懋去年第4季因匯損衝擊，毛利率表現不佳，但伴隨5G、電動車發展，穩懋獲利會漸入佳境。推估其今、明年每股純益（EPS）成長到17.2元、19.6元，挑戰近兩個股本。

穩懋 LiDAR 電動車

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