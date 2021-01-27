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台股漲52點 開在15,711點
台股今（27）日開盤漲52.91點，指數開在15,711.76點，早盤在台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）以及鴻海（2317）等權值股走揚帶動下，指數反彈逾百點。
昨日美股開高走低，四大指數收盤全數下跌。受惠嬌生、3M等企業財報表現亮眼，且IMF大幅上修今年美國GDP成長率，帶動道瓊一度上漲160點。不過，市場等待盤後微軟、星巴克等公司發布財報，以及1月FOMC會議結果，壓抑標普500早盤創高後回落，並於平盤附近震盪、小幅收黑。
終場道瓊工業指數下跌22.95點，或0.07%，收在30937點；標普500指數下跌5.74點，或0.14%，收在3849.62點；Nasdaq指數下跌9.92點，或0.07%，收在13626點；費半指數下跌47.4點，或1.54%，收在3031.77點。
展望後市，法人認為，考量台灣疫情升高，且隨著封關倒數，外資逢高調節台股加上期貨避險空單增加，恐將壓抑指數表現空間，宜提高風險意識，選股不選市。選股建議可留意半導體、IC設計、漲價概念股、蘋概股、工具機、汽車及腳踏車等財報利多及第1季展望佳的業績題材股。
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