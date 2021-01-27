台股漲52點 開在15,711點

萬寶投顧陳子榕指出，短線漲多，加上英特爾訂單利空，導致台積電(2330-TW)股價近日走跌，連帶使得台股指數在萬六附近震盪徘徊。台股自從11月飆漲以來，主要幾乎是靠著台積電節節攀升，台積電的股價也成為街頭巷弄熱議的話題，買台積電也幾乎快成為全民運動。

2021-01-27 08:58