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疫苗成效左右股市 專家：台股續漲

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
財信傳媒董事長謝金河認為，在半導體需求仍高的狀況下，台股仍值得期待。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
財信傳媒董事長謝金河認為，在半導體需求仍高的狀況下，台股仍值得期待。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

疫苗接種如果成效好，反而會讓市場擔心貨幣寬鬆即將結束，導市股市震盪！」台新投顧總經理李鎮宇26日在北威論壇中語出驚人，如果疫苗擴大施打，並帶動群體免疫的效果，反而會讓市場擔心取消無限QE，不過投資金融股還是很有機會。但財信傳媒董事長謝金河則認為，台灣半導體毛利率上升，未來台積電有機會上看700元。

疫苗施打讓股市波動

李鎮宇表示，今年最重要的數據是各國疫苗的施打速度，如果按照拜登100天、每天100萬人施打疫苗的計畫，加上美國本來染疫人數就多，因此在年終出現群體免疫的機會很高，感覺生活可以逐步回歸正常，但到時市場就會擔心聯準會與其他央行是否會結束QE？

「雖然聯準會降低或取消QE的機會很小，但預期心理一樣會造成市場波動。」李鎮宇預測下半年的美股可能會比較震盪，但是新的趨勢需要注意，今年特斯拉有可能做出最高等級（L5）的自駕車，因此AI、太陽能與衛星網路等科技可望會有很好的發展。

台股前景樂觀

「台股最近大漲與1990年的大漲本質上完全不同！」謝金河表示，雖然近來財經大老認為台股過熱的呼聲不斷，但台股1990年是因為金融寡佔+資產增值造成大漲，本益比超過100倍，許多當時大漲的股票現在股價幾乎深不見底，但他認為現在帶領大漲的5大權值股體質與當時不同，不過他也認同李鎮宇所言，要觀察美元是否走強而定。

他分析，台積電現在的市值等同於3家英特爾，加上現在國際車用半導體大量短缺，除了台積電以外，聯電也受惠頗深。而聯發科細在晶片的產能直逼高通，台達電在綠能與充電樁的耕耘，隨著電動車的發展展現成果，不過他也提醒台灣電動車產業，目前中國廠商佔上海特斯拉生產鏈80%，台廠要小心不能被邊緣化。

謝金河說，台幣目前持續升值，是對台灣低附加價值產業的警訊，但台積電的毛利率卻沒有被升值吃掉，而台灣在IC、工具機等產業毛利率近年來都上升，因此他對台股非常看好，甚至認為會像投信投顧公會理事長張錫預測台股，將上看20000點、台積電700元。

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