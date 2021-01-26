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跌破10日線！台股大跌287點 15,658點作收

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
春節前賣壓出籠，台股今日跌破10日均線，且一度大跌逾300點。本報資料照片
春節前賣壓出籠，台股今日跌破10日均線，且一度大跌逾300點。本報資料照片

春節前賣壓出籠，台股今（26）日跌破10日均線，且一度大跌逾300點，尾盤過後買單敲進台積電（2330），帶動指數跌幅收斂，終場下跌287.69點，收在15,658.85點，成交量達3,526.25億元。

美國電子期貨盤走低，亞股也全面下挫，陸、港、韓、台股跌幅皆超過1%，日股跌幅相對較小，約0.8%。台股早盤短暫站上16,000點關卡後，調節壓力便隨之而來。

盤面上，各類指數皆墨，僅食品類股逆勢走揚；權值股表現，台積電下跌16元，收在617元、聯電（2303）跌2.4元，收在54.8元、聯發科（2454）下跌39元，收在871元、鴻海（2317）表現相對抗跌，小跌1元，收在122元；逆勢上揚的包含：精材（3374）、同致（3552）、松翰（5471）、佳世達（2352）、金居（8358）等。

展望後市，宏遠投顧副總經理陳國清認為，近期許多個股股價漲太多及籌碼太凌亂，尤其股價漲太多的上游半導體、IC設計股、工具機等個股，而股價漲太多本來就可能會出現潛在的獲利了結賣壓，因此近期台股大盤指數及個股股價出現漲多回跌，可能在1月中下旬到2月初農曆年前會有漲多回檔的壓力。

台股 台積電

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