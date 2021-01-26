聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電盤中下探至618元 市值縮水3,889億元
台積電（2330）股價從高點下滑，今(26)日早盤一度止跌翻紅，但在賣壓不止下，盤中再度翻黑，一度下探至618元，下跌15元， 市值縮水3,889億元，拖累大盤指數逾127點，3天市值大減1.42兆元。
外資昨日賣超台積電27,583張，連四賣，投信買超2,758張，自營商買超1,265張，合計三大法人賣超23,560張；台積電ADR周一收漲1.1%，收在130.52美元，較台北交易股票溢價15.5%。
台積電今(26)日以632元開出，下跌1元，早盤一度翻紅拉升至640元，但是股價反彈無力，盤中再度翻黑，失守620，一度下探至618元，盤中跌幅1.89%，統計3個交易日，股價下跌55元，市值大減1.42兆元。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言