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台積電盤中下探至618元 市值縮水3,889億元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電盤中一度下探至618元，下跌15元，市值縮水3,889億元，拖累大盤指數逾127點，3天市值大減1.42兆元。路透
台積電盤中一度下探至618元，下跌15元，市值縮水3,889億元，拖累大盤指數逾127點，3天市值大減1.42兆元。路透

台積電（2330）股價從高點下滑，今(26)日早盤一度止跌翻紅，但在賣壓不止下，盤中再度翻黑，一度下探至618元，下跌15元， 市值縮水3,889億元，拖累大盤指數逾127點，3天市值大減1.42兆元。

外資昨日賣超台積電27,583張，連四賣，投信買超2,758張，自營商買超1,265張，合計三大法人賣超23,560張；台積電ADR周一收漲1.1%，收在130.52美元，較台北交易股票溢價15.5%。

台積電今(26)日以632元開出，下跌1元，早盤一度翻紅拉升至640元，但是股價反彈無力，盤中再度翻黑，失守620，一度下探至618元，盤中跌幅1.89%，統計3個交易日，股價下跌55元，市值大減1.42兆元。

台積電 三大法人

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