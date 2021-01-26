台積電盤中下探至618元 市值縮水3,889億元

台積電營運目前幾乎萬里無雲，業績強勁；加上氾濫的資金往高成長股跑，將進一步推升台積電股價。在此環境下擁抱高殖利率的傳產或金融、或等強勢股拉回才想進場，恐怕皆非好選擇。

2021-01-26 07:45