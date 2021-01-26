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權值指標股疲軟 台股盤中跌逾200點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今日出現急殺走勢，10時過後的大盤指數一路下滑，11時左右跌至15,707點，重挫239點。記者曾學仁攝影／報系資料照
台股今日出現急殺走勢，10時過後的大盤指數一路下滑，11時左右跌至15,707點，重挫239點。記者曾學仁攝影／報系資料照

台股今(26)日出現急殺走勢，10時過後的大盤指數一路下滑，11時左右跌至15,707點，重挫239點。法人表示，雖然有蘋果及特斯拉財報將公布，對蘋概股及電動車概念股應有想像激勵效應，但因為車用電子及車用零組件股已有相當漲幅，加以過去幾日，外資賣壓並未減緩，投資人轉趨保守。

早盤台積電（2330）股價雖持續疲軟，不過，鴻海（2317）、大立光（3008）等股早盤表現相對強勢，穩住指數在平盤之上；但隨著買盤追價意願不高，賣壓又逐漸釋出，造成股價走低；其他如人氣指標股的聯電（2303）、國巨（2327）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）及華邦電（2344）等股也未能撐住盤勢。貨運三雄股的陽明（2609）與長榮（2603）盤中跌幅超過4%，也降低投資人進場意願。

投信法人說，今日亞洲主要股市中，韓股與港股盤中跌幅較大，韓股跌幅超過1.5%、港股跌幅逾2%。台股今年以來的權值股漲幅已不小，逐漸接近農曆年封關交易，投資人追價買盤開始相對保守，短線交易更為增加，造成個股及盤勢的震盪幅度隨之加劇。

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