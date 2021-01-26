證交所表揚中介機構 12機構獲五大獎

證交所為表揚證券承銷商、會計師及律師等中介機構推動優良企業申請上市，對資本市場貢獻卓著，統計2020年送件申請上市資料，致贈獎牌予獲獎證券承銷商、會計師事務所及律師事務所等中介機構，獲獎機構包括凱基證券、永豐金證券及元大證券等12家。

證交所此次獎項包括「流通證券獎-證券承銷商」、「流通證券獎-會計師事務所」、「流通證券獎-律師事務所」、「活絡經濟獎-IPO籌資金額」及「活絡經濟獎-IPO市值」五大獎，得獎名單如下：

「流通證券獎-證券承銷商」第一名凱基證券，第二名永豐金證券，第三名元大證券。

「流通證券獎-會計師事務所」取四名，第一名勤業眾信聯合會計師事務所，第二名資誠聯合會計師事務所，第三名安侯建業聯合會計師事務所，第四名安永聯合會計師事務所。

「流通證券獎-律師事務所」資本市場貢獻獎取四名：建業法律事務所、國際通商法律事務所、理律法律事務所、群展法律事務所。

「活絡經濟獎-IPO籌資金額」第一名凱基證券，第二名中國信託證券，第三名永豐金證券。

「活絡經濟獎-IPO市值」第一名凱基證券，第二名中國信託證券，第三名永豐金證券。