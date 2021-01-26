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大立光反彈、盤中挑戰月線 多檔千金股跟著漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大立光股價逐步反彈，今日開高震盪，盤中挑戰月線，多檔千金股也是上漲走勢。圖為大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光股價逐步反彈，今日開高震盪，盤中挑戰月線，多檔千金股也是上漲走勢。圖為大立光執行長林恩平。報系資料照

外傳華為在出售旗下品牌榮耀之後，可能再出售智慧手機高階品牌，將手機事業完全切割出去，市場認為，若順利切割，將牽動台廠相關供應鏈未來的表現，大立光（3008）可望受惠；大立光股價逐步反彈，今(26)日開高震盪，盤中挑戰月線，多檔千金股也是上漲走現。

華為在順利出售榮耀之後，據了解，榮耀已陸續與高通、美光、微軟、英特爾、聯發科（2454）等供應商恢復合作；華為近期再傳出將出售高階手機品牌P和MATE系列，由大陸國企旗下企業接手，最快可望在近日拍板，華為則是否認這個傳言。

華為遭到美國封殺後，台廠相關供應鏈的訂單幾乎都歸零，台積電（2330）、聯發科等因有其他客戶訂單來填補缺口，所受衝擊不大，但大立光在華為訂單完全不見之後，營運持續受到影響，法人認為，若華為真的再切割高階手機品牌，大立光可望成為受惠最大的廠商。

大立光去年第4季稅後純益69.52億元，每股純益51.83元；去年稅後純益245.2億元，每股純益182.86元，創歷史第三高，今年2月拉貨比元月少，3月還看不到，第1季展望保守；外資紛紛調降目標價，拖累大立光股價近期一度下滑至2,770元。

在蘋果股價收高，加上華為出售高階手機品牌的消息下，大立光今日以3,030元開出，上漲30元，一度拉升至3,060元，挑戰月線，盤中一度小翻黑至2,990元，盤中力守3,000元關卡，大立光之外，千金股包括矽力-KY（6415）、信驊（5274）、祥碩（5269）等股也是上漲，亞德客（1590）翻紅，不過，譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）則是翻黑。

華為 大立光

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