受惠陸車市復甦／法人升同致目標價至432元 盤中強攻漲停

凱基投顧發布報告指出，同致（3552）受惠中國車市復甦，加上先進駕駛輔助系統（ADAS）及自動駕駛需求邁向飛快成長，今明年獲利將加速衝，2020-2022年獲利複合成長率上看141%，首次追蹤給予目標價達432元，利多激勵同致今（26）日開盤直奔漲停。

凱基投顧指出，中國車市重返復甦，當地市場貢獻同致七成營收，受惠車市成長的動能可觀。觀察2020年5月中國乘用車銷售年增率轉正，同致營收逐步走強，12月營收更創下57個月新高，去年下半年獲利率同步受惠而明顯提升，獲利返回正軌。

凱基預測，今年同致將受益於中國車市成長10%，且競爭態勢趨緩，同致既有產品銷售增長可期，價格持穩有利毛利率。

另一方面，同致搭上自動駕駛和ADAS順風車，投顧法人調查，同致配備超過10顆超音波感測器，並採用自行開發演算法的L1/L2 APA，成功切入一家美系電動車OEM大廠供應鏈，預計最快第1季起大量出貨。

以供貨比50%推估，今年該美系電動車客戶對同致營收和獲利的貢獻度，將分別達14%、18%。考量未來自動駕駛市場持續擴張，同致內容價值不斷增加，長期感測器價量表現續呈成長趨勢，營運潛能爆發。

據法人推估，同致今年每股盈餘（EPS）年增幅上看315%，挑戰14.37元，2022年可望再成長40%，EPS 20.15元。25倍本益比推算出同致的合理目標價達432元。