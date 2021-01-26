浩鼎董座涉內線交易案無罪 早盤股價走揚

高等法院判浩鼎（4174）董事長張念慈等五名高層涉及內線交易案無罪，駁回檢方上訴。浩鼎生技今(26)日股價走勢相對強勢，早盤漲幅超過3%，雖台股指數盤中滑落平盤之下，浩鼎股價仍維持在平盤之上。

浩鼎股價去年12月下旬曾攻高到147元附近，爾後一路下滑至近期的113元附近，今日開高走揚至119元後，雖小幅起伏仍維持在116元左右，量能持穩。

2015年8月浩鼎研發乳癌新藥「OBI-822」在專家會議時，得知解盲條件不足，要向食藥署取得藥證機率極低，9月，張念慈等五人在數月內陸續賣股。

檢方主張，專家會議相當於證券交易法內線交易中的重大消息時間點，因此，起訴指張念慈等五人早知新藥無法查驗通過，在重大消息公開前，先賣股避損。士林地院一審認定張念慈等五人賣股原因，並非因臨床實驗人數不足，取得藥證機率低，與證券交易法中內線交易重大消息的明確性要件不符而判無罪。