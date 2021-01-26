台股回測10日均線 權證市場量能維持高檔

台股今（26）日持續高檔震盪表現，盤中一度觸碰「萬六」關卡，不過調節壓力隨之而來，指數再度轉趨盤下震盪且回測10日均線，連帶使的權證市場量能維持高檔，今日午盤權證成交金額達20.47億元，占大盤成交金額攀升至1.14%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例回到90%之上，來到95.6%，而認售成交金額則降至4.0%，顯示投資人對於後市仍偏多看待。其中，交投最熱絡的權證，為連結國巨（2327）的國巨凱基09購02（077221）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電（2330）、鴻海（2317）、加權指數、精材（3374）以及聯電（2303）；而標的股權證金額較前一個交易日增溫的有加權指數、精材等。

法人認為，1月電子族群歷經12月下旬盤整休息，在權值股法說過後帶動市場激情再起一波強勁漲勢，再推升台股至歷史新高點16,238點，相較12月低基期電子原物料及部分傳產股為市場成交重心，半導體族群再度成為市場資金嚴重傾斜流入對象。整體而言台股量能快速暴增，且籌碼面已相對凌亂，且即將進入農曆新年長假，追價風險仍偏高。