光寶科有望增大客戶訂單 外資升目標價至65元

瑞信證券表示，光寶科（2301）今年將新增資料中心訂單，加上居家辦公需求續強，電動車市場快速發展，光寶科毛利及獲利成長將優於預期，上修投資評級至「優於大盤」，目標價從51元提高到65元。

瑞信指出，光寶科今年中有望新增美系資料中心大型客戶訂單，為核心的電源管理事業挹注動能，初步光寶科出貨量預期不大，但對毛利率有卓著貢獻，屆時可望帶動一波估值上修行情。

此外，瑞信也預期，光寶科光學事業保持強勁，主因集團已打入歐系汽車鏈，在電動車發展如火如荼，光寶科產品需求樂觀。今年下半年受到去年分拆事業影響，營運基期低，也有利保持成長趨勢。

瑞信表示，光寶科潛能值得期待，但目前本益比僅十倍，不僅低於台股的28倍，也落後光寶科近年平均的11倍水準，未來獲利能力改善顯現，市場評價將顯著上修。