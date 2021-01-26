外資捧千金！上修亞德客、緯穎目標價

大和資本啟動緯穎（6669）初評後，持續看好成長動能，最新報告樂觀，緯穎受惠資料中心客戶需求成長，及邊緣運算等潛在商機，今年營收動能優於預期，將緯穎目標價自785元大幅上修到975元，加入挺「千金」的外資陣營。另摩根大通預期自動化周期強於預測，工具機股王亞德客-KY（1590）獲利再加速，目標價從780元一口氣拉升到1,250元。

大和指出，緯穎今年營運挾兩大資料中心客戶，潛在瓜分一家資料中心競爭對手份額，以及邊緣運算商機成長等三利多加持，潛力動能優於預期。繼緯穎營收2020年成長20%，今年成長上探21%，幅度更勝去年。

大和分析，就緯穎季度營運來說，首先第1季傳統淡季，營收仍無可避免衰退，但在伺服器需求反彈下，推估季減幅10%至15%，優於去年和前年同期衰退29%、18%。而在第1季過後，緯穎將谷底翻身，第2季起重返正成長，資料中心大客戶出貨增加及英特爾10奈米Ice Lake平台問市是主要引擎。

不過，大和也提到，DRAM報價上漲及新台幣升值，對緯穎毛利率帶來挑戰，另外今年緯穎投入更多資本支出精進客戶服務和高速運算，營業成本也可能增加，但即使如此，DRAM漲價和升值影響預期可控，而今年營收規模放大，也有助緩衝成本增加，因此緯穎整體毛利率和營益率趨勢將穩中透強。

看好緯穎成長性提升，大和對今、明年每股純益（EPS）預測提高到60元、68元，隱含緯穎今年有望大賺六個股本。

亞德客方面，摩根大通指出，此波工具機成長周期，不止於資本支出增加（capex up）議題，主因全球因應技術升級提高自動化需求外，新冠肺炎再度爆發更推動在地製造需要，進口替代成為趨勢，且亞德客在自動化元件之外，還有尚未被市場充分發掘的電動車及電池事業潛能，因此本波循環表現更加強勁。

摩根大通預期，亞德客第1季營收季減幅僅有6%，大幅優於市場預期衰退12%，上半年營業利益增幅達到45%，全年營收則有24%的高成長。今、明年每股純益（EPS）推估29.9元、33.7元。