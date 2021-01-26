證交所海外引資趁勝追擊 落實藍圖願景

台灣證券交易所於1月20日舉行的「THE GREAT RESET-New Industry Landscape after COVID 19」台灣投資說明會，上周圓滿落幕，獲得極大回響。這次引資與元富證券合作，接續去年系列多場大型線上引資活動，不僅是今年首發，也是首度嘗試結合實體與線上會議，更是結合國內與海外機構投資人的大型盛會。

證交所為服務不同面向之投資人，強化上市公司資訊透明，建構多元的資訊揭露平台與機制。針對國內投資大眾，包括有公開資訊觀測站，Webpro 3.0影音傳播網等，並規範上市公司每年至少辦理一場法說會。去年上市公司在國內召開之法說會，已逾兩千場，而證交所辦理之主題式業績發表會及財務業務說明會，亦逾五十家次。

在海外投資人部分，鑒於當前台股已為高度國際化市場，去年實施逐筆交易後，台股已完整接軌國際，更能吸引外資投資，持股市值占比自2000年16%逐年攀升至去年底45%，讓台灣上市公司躋身國際舞台，已為台灣證券市場不可或缺之一環。去年受疫情影響國際商旅停滯，大型活動全數取消，一度影響引資活動進行，特別是位於海外的機構投資人，接觸台灣上市公司的機會更加微小。

為使國際連結服務不間斷，證交所快速應變，調整引資執行方式，與合作單位一家家溝通調整形式，一次次技術摸索與試誤，於去年4月與QIC及群益證券，首次透過視訊辦理引資活動，開創新局。後續複製成功經驗，與永豐金、元富、高盛等券商合作，共舉辦五場次線上引資活動，安排144家公司與全球逾千位投資人進行2,339場會談，線上服務直達香港、新加坡、東京、倫敦、紐約等金融重鎮，在防疫期間成功建立嶄新的溝通模式。

除了引資活動，證交所也首次與保管銀行、國際財經媒體合作，舉行線上論壇，創新嘗試，拓展不同面向的海外機構投資人。此外，國際連結照樣不缺席，除了參與WFE、IOSCO等國際組織線上會議，也與日本交易所、韓國交易所與新加坡交易所的首長線上交流，與以色列主管機關展開對話，更與集保合作，和蒙古證交所等七家蒙方單位線上大會談，交流業務。

展望今年，疫情雖尚未平息，但證交所國際連結的腳步絕不停歇，藉由去年一整年所奠定成熟的溝通與技術模式，今年再精進規劃一系列引資活動，積極落實資本市場藍圖中「吸引國內外資金參與，提高市場國際能見度」的策略目標，並實踐交易所國際連結策略，期待與市場參與者共同攜手，走向全球。