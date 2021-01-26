證交所表彰承銷商等中介機構 肯定對資本市場貢獻

台灣證交所為表揚證券承銷商、會計師及律師等推動優良企業申請上市對資本市場之貢獻，證交所統計去(2020)年送件申請上市資料，致贈獎牌予獲獎之證券承銷商、會計師事務所及律師事務所等中介機構以資勉勵，並表彰中介機構之貢獻，希望透過中介機構的職能，協助企業健全發展，提升我國資本市場競爭力。

這次獲獎者為：

流通證券獎-證券承銷商第一名凱基證券，第二名永豐金證券，第三名元大證券。

流通證券獎-會計師事務所第一名 勤業眾信聯合會計師事務所，第二名資誠聯合會計師事務所，第三名安侯建業聯合會計師事務所，第四名安永聯合會計師事務所。

流通證券獎-律師事務所資本市場貢獻獎 建業法律事務所，資本市場貢獻獎國際通商法律事務所，資本市場貢獻理律法律事務所，資本市場貢獻獎群展法律事務所。

活絡經濟獎-IPO籌資金額第一名 凱基證券，第二名中國信託綜合證券，第三名 永豐金證券。

活絡經濟獎-IPO市值第一名凱基證券，第二名中國信託綜合證券，第三名永豐金證券。