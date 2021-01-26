風險情緒正向 全球股市多迎來資金淨流入

美國新政府就位，隨著不確定性的消失加上對刺激方案的期待上升，全球股市上周多有所表現。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除拉丁美洲股市資金小幅淨流出約1.24億美元外，全球其餘地區包括新興市場、亞洲不含日本、歐非中東及美國等地股市皆迎來資金淨流入，反映市場當前正面情緒。

安聯投信表示，拜登正式就任美國第46任總統，市場預期在民主黨行政立法皆占優勢的「藍色浪潮」下，刺激及紓困方案有望更易通過，加上部分開始的指標科技企業財報表現正面，科技股帶頭領漲美股。

觀察股票市場，上周包括道瓊、標普500及那斯達克等美股指數皆再創新高，其中以科技為主的那斯達克單周漲幅來到4.2%、標普500則為1.9%；日本、歐洲等地雖疫情仍然嚴峻，但上周包括歐洲道瓊600及東証等指數也皆收紅，MSCI新興市場指數單周漲幅則是來到2.57%，表現亮眼。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，雖然疫情於冬天有再起之勢，仍為市場帶來不確定性，但觀察經濟及企業基本面已開始有改善跡象，加上財政及貨幣政策有望持續提供支持，經濟有望加速回復，同時仍需留意包括通膨、利率彈升、地緣政治及疫情復發等風險。

謝佳伶指出，在基本面正向的前提下，多數企業今年生產力、毛利均可望提升，2021年美股預期可提供高個位數到低雙位數的報酬，以美股四大指數來說，年初截至1月中止已皆有2%左右以上漲幅，其中以科技成長股為主的納斯達克及費半指數甚至繳出4%及10%以上漲幅，表現強勁，建議投資布局時首應納入美國成長股，作為驅動投資組合成長的主要動力。

其次，謝佳伶表示可轉債由於具有股債雙重特性，除可在風險情緒正面時隨股票上漲，也可在遭遇衝擊時止跌於其債券底價，建議可與成長股、基本面穩健且受惠美國政策支持的高息企業債等搭配組成多重資產，強化攻守能力；舉例來說受惠於近來正面市場情緒，美林美國可轉債指數年初至今便上漲了近6%，充分展現了其跟漲特性，值得關注。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股整體來說仍持續走揚，加權指數於上周正式突破萬六關卡並再創新高，雖過去數日因資金調節流動帶來短線上波動，但由於基本面目前仍屬健康，對指數整體看法仍然正向。

在國際情勢上，廖哲宏表示，近期較重大的事件便是拜登正式就任美國總統。由其過去表現及近日新簽屬命令看來，未來施政應相對緩和，也不若過去4年川普政策般難捉摸，加上新任美國財長葉倫也對擴大紓困方案規模釋出正面訊息，也有望對美國經濟帶來挹注，並有助於基本面狀況持續轉佳。

在投資建議上，廖哲宏建議目前仍應鎖定中長期趨勢，並依基本面發展正向及股價相對位置擇優布局；目前相對偏好具結構性供需改變的族群，對於半導體 、載板、面板等正向看法不變，同時也可關注包括mini-LED、伺服器與電動車等族群，增加相關配置。