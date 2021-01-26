台積電成大飆股，給台股的啟示？資金大浪中你該做的投資行為是...

摘要 1. 2020年的此時基期低，讓今年的總體年增率變好看，加上美國推出紓困方案，樂觀情緒將帶動股市在第一季仍有好表現。 2. 台積電營運目前幾乎萬里無雲，業績強勁；加上氾濫的資金往高成長股跑，將進一步推升台積電股價。在此環境下擁抱高殖利率的傳產或金融、或等強勢股拉回才想進場，恐怕皆非好選擇。

拜登就任後的蜜月行情再度展開，科技巨頭股價應聲上漲，中概股也有所表現。

相較去年第一季的低基期，今年總體數字的年增率就不至於太難看，加上美國新政府加碼紓困剌激方案，可以預見今年上半年民間消費力道極有機會出現強勁反彈，所以股市行情第一季沒有任何疑慮，第二季陷入震盪整理則是在所難免，這是大方向的看法。

這陣子和一些友人交流看法，也有更多的心得和各位分享。

首先是台積電的大漲，跌破所有人的眼鏡，怎麼看？目前實際市值佔整體台股的比重已經超過三成以上，所以台股指數感覺自萬點攻至萬六，可能有五千點左右是台積電貢獻的的（失真肯定是事實）。展望未來訂單需求，今年每股盈餘26-28元，明年30元以上的機率相當高，本益比自25往上調升至28、30的話，股價800-1000元是可以期待的。

某A友人說銀行一直「拜託」他將房屋拿出來貸款，而且利率只有1.35%，後來不好意思拒絕，所以手上又多出一堆現金，只好「伺機」要進入股市。

某B友人也非常看好台積電，但是因為股價不便宜，所以他就採取買入台積電個期（槓桿7倍），收獲頗豐，唯一的麻煩是每個月需要換倉，但是也是一種選項。

某C友人個性保守，所以買了很多高現金殖利率的股票，尤其是傳統產業和金融股，結果是賺了指數，賠了價差，也充分反應目前的股市是強弱股涇渭分明，資金仍是往高成長和趨勢展望佳的個股湧入，因此如果不好選股的話，我建議選擇ETF或是基金或許比較簡單有效率！

某D友人一直想等強勢股拉回再進場，結果出現時機不多，迄今仍持有一些弱勢股和一堆現金而興嘆。

我的看法就是，資金的浪潮仍然方興未艾，特別是各國央行因為疫情尚未完全控制，但只要疫苗接種的人數增幅夠多，死亡率降低，傳染力轉弱的現象就應運而生。

流通在外的資金仍是相當龐大，這樣子還是會成為風險性資產滋生的溫床，唯一要留意的是如果景氣復甦過快，股市投機情緒過熱，物價上漲太多將導致央行提早採取升息時，投資人就要非常謹慎小心（目前尚未達到該階段）。

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