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外資大賣台股209億

經濟日報 / 記者王奐敏黃力／台北報導

疫情升溫與外資鎖定台積電、聯電等半導體股賣超，台股昨（25）日盤中一度重挫246點，隨後資金轉進金融、傳產與生醫族群拉升指數，終場跌點縮減至72點收15,946點，仍跌破萬六與5日線。法人指出，年關將至，建議降低持股，出高布低，並留意防疫題材行情有限，不妨聚焦有基本面及具有長線營運動能的遠距工作/生活供應鏈。

繼上周五大跌24元，台積電昨日持續受上周五ADR下跌3.7%影響再跌16元，終場收633元，外資周五賣超6.1萬張，昨日再賣2.7萬張， 雖然賣超力道縮減，但仍造成台積電二天來的市值蒸發1.03兆元降至16.4兆元，也成為這兩天合計外資賣超排名第一的個股，並使得台股在昨天跌破萬六關卡與5日線15,960點，盤中一度也跌破10日線15,800點，終場下跌72點收15,946點，成交量縮減至3,588億元。

外資則是繼前日轉賣超343億元之後，昨日再賣超209億元，連二賣合計達553億元。

台積電 外資

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