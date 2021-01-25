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抱股過年？ 法人建議這麼做！

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

台股將在下周五春節封關，在近期累計漲多，及疫情變數再起下，抱股過年壓力大。法人統計，台股在農曆春節前、後，普遍呈現「先蹲後跳」。若擔心修正風險的投資人，不妨採取定期定額方式，分批布局台股基金，掌握中長期投資機會。

根據CMoney資料統計，近15年，台股在節前10個交易日，上漲機率只有60%，平均漲跌幅為-0.5%；節後開紅盤日，上漲機率拉升到67%，後10日、後20日進一步提高到80%以上，平均漲幅2.6%、3.2%，後40日與後60日漲幅各放大到4.6%與6%。

從歷史經驗顯示，台股春節前、後普遍呈現「先蹲後跳」，紅包行情令人期待。不過，有鑑於去年新冠疫情的衝擊，台股節後即一路震盪下挫，修正期長達一個半月；面對目前疫情變數再起，該不該抱股過年，成為兩難！

第一金電子基金經理人張正中表示，疫情變數難測，確實不建議投資人搶短，但是就中長期投資布局來說，若年前震盪或年後紅包行情失靈，都提供不錯的進場時機，主要理由有三：一是相較於去年的「無預警」爆發，今年處於「有防備」狀態。

二是依去年經驗，疫情蔓延下，各種遠距服務、電子商務等需求興起，而這些都仰賴科技的幫助，突顯科技產業價值。反之，若未來疫情得到改善，無論製造、傳產或金融業，都能迅速回歸營運軌道，帶動企業獲利復甦，更沒有理由不看好台股。

三是全球寬鬆政策延續，資金動能旺盛，加上，外資法人去年賣超台股超過5000億元，創年度新高，若今年整體基本面改善下，將促使外資認錯回補，為台股提供資金活水。因此，建議投資人採取定期定額方式，分批布局台股基金，降低短期波動風險，掌握中長期機會。

台股 疫情

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