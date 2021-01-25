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台積電走跌 台股跌72點收15,946點
台股今（25）日在台積電（2330）下跌16元，收在633元，加上國內新冠肺炎疫情擴大影響，壓抑指數表現，終場指數下跌72.49點，收在15,946.54點，成交量3,511.82億元。
盤面上，今日傳產類股指數多數呈現走揚，塑化、造紙、玻璃陶瓷、鋼鐵、水泥、金融類股表現相對亮眼；在權值股方面，聯電（2303）、鴻海（2317）、長榮（2603）、國巨（2327）逆勢走揚逾1%。
展望後市，宏遠投顧副總經理陳國清認為，美股大漲帶動全球股市上漲，台灣又因資金行情及匯集幾個異常好的產業情況，又因外資認錯回補、資金行情持續、軋空，造就台股個股股價大漲，推升台股指數從2020年10月底到2021年元月至今，台股大漲近四千點。
由於近期台股大盤及個股漲價漲幅過大，或可能因美股創高、全球疫情嚴峻、個股乖離過大等負面因素，而使得台股大盤及個股股價震盪加劇及漲多拉回，建議股價漲幅已大的個股，逢高減碼降低持股，過好年。
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