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三家外資聚焦喊買長榮 盤中成交量居台股之冠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
長榮海貨櫃輪。報系資料照
長榮海貨櫃輪。報系資料照

外資上周合計買超長榮（2603）12萬3,575張，居周買超個股第二大，加上三家外資喊買，目標價上看52元，激勵長榮今(25)日以紅盤開出，盤中成交量居台股之冠，且帶動貨櫃三雄股價漲勢，陽明（2609）成交量居第四大，盤中漲幅逾3.5%，萬海（2615）也走揚。

外資再聚焦海運貨櫃股，相繼有兩家美系外資、及亞系外資喊買長榮，主要是因缺櫃、塞港、缺船，推升運價大漲，亞系外資認為，貨櫃海運看漲趨勢不變，以目前現貨運費和盈利趨勢來看，可能會在今年中期才會出現預警的信號。

亞系外資表示，根據歷史經驗，以2010~2012年週期來看，股價在SCFI綜合指數(現貨價格)見頂後28周才看見頂端，這一次的軌跡類似，代表股價可能要到第2季末才會看到高點。

以往農曆新年假期是貨櫃淡季，今年受缺櫃及塞港等影響，貨物遞延出貨，市場預估農曆年假期間表現將比以往好，航商過去縮班情形今年也減少，將有利2月的業績表現。

三家外資喊買長榮，目標價分別為45.1元驗有兩家同為52元，統計外資上周合計買超長榮12萬3,575張，不過投信上周合計賣超12,162張，自營商上周合計賣超2,024張；不過上周五三大法人都是買超。

長榮今日以35.8元開出，一度拉升至36.8元，盤中漲幅2.71%，盤中成交量逾35萬張，居台股個股成交量之冠；陽明以22.95元開出，一度拉升至24元，盤中漲幅3.09%，盤中成交量逾17萬張，居台股成交量第四大；萬海以45元開出，一度拉升至46.9元，盤中漲幅2.45%。

長榮

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