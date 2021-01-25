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台股震盪 權證市場量能維持高檔

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（25）日高檔震盪表現，盤中失守16,000關卡，且跌破5日均線、回測10日均線，跌逾百點，連帶使權證市場量能維持高檔，今日午盤權證成交金額達33.3億元，占大盤成交金額攀升至1.11%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例回到90%之上，來到94.4%，而認售成交金額則降至5.5%，顯示投資人對於後市仍偏多看待。其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電元大07購17（082595）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電、聯電（2303）、鴻海（2317）、國巨（2327）以及長榮（2603）；而標的股權證金額較前一個交易日增溫的有長榮、加權指數、愛普（6531）等。

法人認為，台灣疫情升高，上周外資賣超逾486億元，且隨著封關倒數，台股近日面臨短線上的波動。在未來觀察方向上，短線上可觀察五日線與月線支撐；在資金動向上則需觀察美國十年期公債殖利率變化，以及未來美國聯準會動向。

台積電 美國聯準會

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