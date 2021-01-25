00881溢價降跳跌3% 盤中零股衝50萬股紀錄

英特爾宣布提高自製晶片，台積電（2330）22日下挫，今（25）日持續走跌，但投資人看好後市，持續搶進台積電和概念ETF，其中，人氣指標的國泰台灣5G+（00881）22日大溢價，帶動初級市場申購爆棚，相關籌碼釋出，導致該ETF今跳跌3%，弱於大盤，交易量跟著爆增至21多萬張，超越前一日，盤中零股更衝出逾50萬股紀錄，創新高。

值得注意是，00881今天溢價收斂，盤中溢價仍一度超過1%，買盤持續踴躍，預料初級市場可能再有大額的申購搶進，代表短線該ETF仍有下跌空間，雖跌幅有限，投資人還是要小心。

00881 22日因台積電買氣爆棚，交易量跟著大增，全天成交破21萬張，連帶導致溢價暴衝，股價出現逆大盤上漲的奇景，到尾盤因造市商籌碼都用光，溢價仍高達3%。初級市場申購大增，使該ETF規模衝至近300億元，今天新籌碼釋出，進一步影響ETF有較大跌勢。

在早盤股價靠攏淨值價格，00881跳跌逾3%，溢價迅速降到1%內，但國人交易ETF，向來有愈跌愈買傾向，今天00881逆大盤走弱，反而吸引更多買盤，到11點40分左右量能已突破21.5萬張，超越22日的21.3萬張，初級市場預期再有大額申購。

觀察盤中零股狀況，今天00881已成交逾50萬股，不僅超車元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔高人氣ETF，後兩者到11點40分各累積36萬股及11萬股。00881的零股買氣也超越了本身在12日創下的45萬股紀錄，全天不排除達55萬股至60萬股。

另外如高「含積量」代表的富邦科技（0052），今天大跌4%，也明顯弱於大盤，甚至比台積電多一倍跌幅，但同樣吸引高買氣，交易量已超過2,500張，進逼22日2,937張，零股交易約5.5萬股。其他如0050、富邦台50（006208）、元大臺灣ESG永續（00850）等跌幅較溫和，買盤相對沒有「激情」反應。