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漲價傳言持續 被動元件股轉強

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
被動元件。本報資料照片
被動元件。本報資料照片

台股今（25）日盤中集中市場指數一度重挫逾240點，電子族群多數回檔，但被動元件扮演今日台股電子股撐盤要角，主要由於，去年以來電子產業上下游多數都已反應漲價風潮，而被動元件是少數下游需求熱絡，但仍未反應漲價的次產業，市場在預期心理下，近日買盤湧入被動元件股，包括國巨（2327）、華新科（2492）、奇力新（2456）及凱美（2375）均出現強勁漲勢。

在市場持續傳出被動元件第2季即將漲價的傳言，再加上投資市場的預期心理下，近日被動元件股再度走強，今日在台股大盤一度重跌逾240點的走勢中，電子股中被動元件股一枝獨秀走強，其中，產業二大指數股國巨及華新科盤中一度均上漲逾3%，國巨集團旗下的凱美一度鎖住漲停價107元，逼近歷史高點107.5元，另外，佳邦（6284）及大毅（2478）也分別一度上漲逾3%，族群整體表現強勁。

對於被動元件股今日走強，市場產業分析師認為，主要由於去年第4季以來，包括國巨、華新科等大廠，庫存天數就維持相對低水位，但產能利用率雖然受到招工不易影響，但仍維持逐漸上升趨勢，去年底時，產能利用率就已來到8至9成，市場看好被動元件產業的氛圍逐漸形成。

此外，近日市場也傳出，全球被動元件龍頭日商村田對外宣告，「稼動率幾乎滿載」，更讓市場預期今年第2季被動元件將漲價的傳言四起，逐漸吸引投資市場資金進場卡位。

市場分析師也認為，以目前電子產業需求，特別是半導體的熱絡情況，被動元件需求能見度是不用擔心的，至於價格是否調漲，分析師則是認為，去年上半年被動元件市況平淡，因此若今年都能維持9成以上的產能利用率，價格即使沒有調漲，多數被動元件廠今年全年業績都可望持續優於去年表現。

被動元件廠 華新科

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