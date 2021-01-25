台股高檔盤堅 投信：價值型永續投資正當道

台灣加權指數在萬六關卡盤堅，近期類股輪動加速，短線高檔整理風險上揚，投資人操作難度增加，富邦投信投資處資深副總余美香表示，台股投資應選股不選市，並以永續投資的價值型投資做為優選考量，增加投資組合的表現空間，價格波動上亦相對穩定。

台灣加權指數截至上周五(22日)來到16,019點，近一個月、近三個月漲幅分別約13%、24%，儘管整體台股展望仍屬正面，惟近期指數上揚快速且幅度明顯，短線高檔調節風險升溫，此時相較於成長型個股，投資標的本身的價值面更為重要，是否具備產業利基、估值是否仍屬合理區間、企業財務績效的長期表現、營運品質的衡量、股息的表現等都是可評估的面向。因此，在股市高檔之際，投資配置重視選股更勝於選市，價值型投資更有助於投資組合後續的表現空間。

投資主題上，余美香說，近年來不僅永續投資概念蔚為全球風潮，該概念在台灣也逐漸受到投資人重視。如永續主題相關的台股基金包含ETF，規模自2019年初的不到30億元，快速增長至2020年第4季最高時約418億元，成長幅度逾12倍，顯示台股永續主題投資延續成長趨勢。

永續投資概念不僅注重獲利等財務表現，同時重視永續經營能力，包含環境保護、社會責任、公司治理等層面，謀求內外在共好互利，以達企業永續發展之目的，相較於短線投機表現，更重視長期的績效表現與營運品質，因此亦與價值型投資的理念不謀而合，亦可作為投資人現階段投資的參考依據之一。

余美香表示，受惠5G通訊、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，以及消費電子新品陸續推出，持續帶動台灣出口表現，預期2020第4季上市櫃企業財報表現不俗，再加上半導體業近期產能吃緊，第1季電子業展望淡季不淡。而基於展望正面加上美股利多牽引，外資也陸續回補台股，展開新一年的佈局，預期有助於持續支撐台股表現，元月行情仍然可期，指數有望持續向上整理。惟近期加權指數已站穩萬五之上，短線不排除有過熱疑慮，高檔調節風險增加，須加以留意，中長線操作仍可待指數回檔之際，逢低酌量加碼布局。

余美香表示，台股投資人面臨股價高檔之際，可同時挑選具備永續及高股息概念的標的，例如，2020年8月才成立的富邦台灣永續發展高股息基金，主要透過永續或公司治理等相關評鑑，篩選出具備永續發展概念的個股，再從中擇優精選企業獲利及股息表現相對較佳者，作為基金主要持股標的，再加上股市高檔之際，近期選股策略也將估值相對合理、以及具備產業利基點等要素納入，以選股不選市的主動型操作，有望幫助投資人在股市居高之際，仍有超越大盤的表現空間，是穩健型投資人面對2021年投資挑戰上的優質選擇。