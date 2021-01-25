國泰投信 推犇向牛市基金申購限時優惠

金牛年即將到來，不少民眾期待能領到年終獎金，也期盼新春拿到的紅包，讓新年荷包滿滿，但如何聰明運用資金，讓新的一年能財到運到金牛到？國泰投信表示，不妨透過定期定額、單筆及逢低加碼分批佈局基金，為金牛年理財規劃打響第一炮。即日起至3月31日，定期定額投資享有終身手續費0元，單筆申購(含轉申購)且採電子交易可享0.3%優惠；新申請電子交易戶且成功開戶者，還送100點紅利點數。

全球利率維持低檔，Fed表態2023年前不升息，寬鬆的資金環境有利股市，加上各國刺激經濟的財政政策陸續出爐，此有助2021年全球主要經濟體步入經濟復元年，雖然當前疫情仍未止息，也偶見升溫，但預期隨各國政府越來越成熟的防疫措施，疫情對市場及大環境的影響程度料將日益減緩。

展望2021年，國泰投信說，金牛年資產配置建議「股優於債」，股市方面，以新科技題材為投資主流，尤其今年正式進入產業及商機大爆發年的5G、眾所期待的電動車應用等新科技，是今年投資主旋律；債市方面，目前美歐市場利率維持中低水準，寬鬆環境仍有利債券資產表現，民眾也可將部分年終獎金或紅包，以定期定額分批佈局市場展望佳且有不錯收益的標的，如亞洲高收益債券、新興市場債券，透過股債配置降低波動性，長線佈局讓資產穩穩長大。

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