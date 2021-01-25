快訊

準備對獎！ 去年11-12月期統一發票今天開獎

戰場上的保命救護之道：戰傷醫療與個人急救包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海目標價 里昂、滙豐接力喊150元、147元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照

繼里昂證券對鴻海（2317）喊出150元目標價，滙豐證券最新報告，看好高階iPhone 12持續熱賣，加上量產電動車加持，鴻海不論短期及長期動能都將優於預期，今年挑戰大賺一個股本，目標價上修到147元，為主要外資中，僅次於里昂的第二高目標價。

滙豐報告列舉三大點，上修鴻海財測，首先是鴻海日前公布去年12月營收大幅優於預期，不僅顯示iPhone 12拉貨持續強勁，此數據和其他代工廠表現南轅北轍，也凸顯高階機種特別熱賣，蘋概股中有贏家和輸家。

上述情況下，滙豐認為，iPhone 12高階機種將延燒到今年上半年，舊款iPhone 11預期也有不錯銷量，最不看好是iPhone 12 mini，有利鴻海上半年營收和獲利維持強勁。

其次，近期半導體到零組件業頻傳缺料漲價，下游廠影響較大，但滙豐分析，鴻海自成平台生態系且分散全球供應鏈，比其他代工廠有更大議價能力，受影響最小，獲利衝擊有限。

三是鴻海積極進軍電動車，目標在年底正式量產，滙豐認為，此舉除了有利長線獲利發展，也會進一步推動市場對鴻海的評價，這不止於鴻海是一檔電動車概念股，而是集團長期以來精進於各事業的綜效成果，鴻海值得更高的本益比。

滙豐最新對鴻海今、明年每股純益預測10.5元、11.1元，看好集團今年就大賺一個股本，優於市場預期。

鴻海 iPhone iPhone 12

延伸閱讀

大摩唱旺蘋果 按讚台系鏈

鴻海衝電動車 補齊電池拼圖

電子時報：iPhone 13 瀏海更小、超廣角鏡頭升級

鴻海目標價 外資喊150元

相關新聞

台積電休息 台股跌12點開在16,006點

上周五美股表現分歧，四大指數跌多漲少，壓抑台股今（25）日開盤下跌12.82點，指數開在16,006.21點，主要反應台...

光學雷達概念股 蓄勢衝鋒

隨自駕車產業崛起，其中感知系統中最重要的光達（LiDAR）成為耀眼新星，帶動國際大廠威力登（Velodyne）、盧米那（...

智慧表買氣夯 供應鏈進補

疫情不僅提升民眾健康意識，也推升具健康監測的智慧手表銷量，手機及精品業者紛紛推新品搶市，平均單價也有降低趨勢。繼蘋果去年...

鴻海目標價 里昂、滙豐接力喊150元、147元

繼里昂證券對鴻海（2317）喊出150元目標價，滙豐證券最新報告，看好高階iPhone 12持續熱賣，加上量產電動車加持...

台股土洋對作 法人：選股難度增加

台股上週五下跌134.74點，守住萬六大關，但美股22日多數下跌。法人認為，台股資金動能正向，但籌碼面上演土洋對作戲碼，...

光學雷達概念／聯亞、IET 業績吃補

在自駕車先驅特斯拉引領風潮下，全球車廠積極投入相關領域，光達（LiDAR）市場需求擴大，並帶動磊晶與光通訊的需求高漲；包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。