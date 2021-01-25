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鴻海目標價 里昂、滙豐接力喊150元、147元
繼里昂證券對鴻海（2317）喊出150元目標價，滙豐證券最新報告，看好高階iPhone 12持續熱賣，加上量產電動車加持，鴻海不論短期及長期動能都將優於預期，今年挑戰大賺一個股本，目標價上修到147元，為主要外資中，僅次於里昂的第二高目標價。
滙豐報告列舉三大點，上修鴻海財測，首先是鴻海日前公布去年12月營收大幅優於預期，不僅顯示iPhone 12拉貨持續強勁，此數據和其他代工廠表現南轅北轍，也凸顯高階機種特別熱賣，蘋概股中有贏家和輸家。
上述情況下，滙豐認為，iPhone 12高階機種將延燒到今年上半年，舊款iPhone 11預期也有不錯銷量，最不看好是iPhone 12 mini，有利鴻海上半年營收和獲利維持強勁。
其次，近期半導體到零組件業頻傳缺料漲價，下游廠影響較大，但滙豐分析，鴻海自成平台生態系且分散全球供應鏈，比其他代工廠有更大議價能力，受影響最小，獲利衝擊有限。
三是鴻海積極進軍電動車，目標在年底正式量產，滙豐認為，此舉除了有利長線獲利發展，也會進一步推動市場對鴻海的評價，這不止於鴻海是一檔電動車概念股，而是集團長期以來精進於各事業的綜效成果，鴻海值得更高的本益比。
滙豐最新對鴻海今、明年每股純益預測10.5元、11.1元，看好集團今年就大賺一個股本，優於市場預期。
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