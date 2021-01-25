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台積電休息 台股跌12點開在16,006點
上周五美股表現分歧，四大指數跌多漲少，壓抑台股今（25）日開盤下跌12.82點，指數開在16,006.21點，主要反應台積電（2330）在盤下震盪，下跌逾10元，不過聯電（2303）、長榮（2603）、環球晶（6488）、中美晶（5483）等走揚，發揮支撐功效。
由於數據顯示英國變種病毒可能更加致命，且歐盟恐實施更嚴厲防疫措施，造成能源、原材料等周期股回落，不過整體上科技股表現尚屬穩定，那斯達克指數小幅收紅，再次創下歷史新，且小型股則表現穩健，小型股羅素2000上漲達1.2%。
終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌179點，或0.57%，收在30996點；標普500指數下跌11.6點，或0.3%，收在3841.47點；Nasdaq指數上漲12.13點，或0.08%，收在13543點；費半指數下跌57.7點，或1.84%，收在3074.4點。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股大方向上仍持續走揚，加權指數突破萬六大關，帶動指數再創新高。即使近日面臨短線上的波動，仍正向看待指數，並預期基本面將為股市帶來一定支撐與動能。
展望後市，在產業布局上，建議仍以中長期趨勢為主，並依基本面正向發展及股價相對位置擇優布局。現階段仍相對偏好具結構性供需改變的族群，維持對於半導體、載板、面板等的正向看法，並側重mini LED、伺服器、電動車的配置。
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