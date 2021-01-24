股海自由行／K型牛市 鎖定價值型標的

疫情雖然升溫，股市卻是熱鬧非凡，台灣加權指數和成交量再度創下歷史新高，今年才剛開始，1月就有六個交易日成交量突破4,000億元，人氣之旺盛可見一班。

多頭市場的特色是會有「主流股」帶動，該族群常具有高成長或熱門題材，而該產業的龍頭或獲利最佳的公司則是「指標股」，引領著整個大盤攻堅，其他非主流的族群則在主流股休息的時候輪動補漲，因此，投資者常希望能抓到行情的主軸，搭上快速列車。

這次的漲勢，因為疫情的關係，讓「主流股」的色彩更加明顯，筆者稱為「K型牛市」，上行的科技、尤其是半導體股漲翻天，然而，K的下緣如受疫情衝擊的企業，股價微幅反彈後又回檔，其他也有許多公司雖然略有復甦，但是沒甚麼太大漲跌幅，資金集中化的程度非常明顯。

除了基本面因素外，短線客盛行也是原因之一，主因在於買盤都往熱門股集中，沒有當紅題材的公司就被忽視，然而根據歷史經驗，跟著人群東奔西跑，可能會錯失大好機會，這就是所謂的「羊群效應」。

去年3月疫情全面爆發後，生技醫療股躍登盤面主軸，口罩、疫苗、檢測股先漲，新藥股中的指標股合一在7月創下天價476.5元，中天該月也漲到159.5元，美德醫還衝到9月漲幅逾60倍，帶動TDR的一股投機風潮，股民為之瘋狂。如今檢視，新藥、轉投資、醫療防護的業務依舊，然而合一股價只剩「2」字頭，中天股價約高點的三分之一，美德醫則是相對天價是腰斬再腰斬，顯見「激情過後」，過度的漲幅都會修正。

從另一個角度看，同樣是去年7月，晶圓代工還不是主流，台積電剛站上300大關要往4字頭邁進，聯電才16元，相較於現在是物美價廉，投資者卻興趣缺缺，等到族群股價大漲才如夢初醒，立馬將先前的最愛拋在腦後，開始追逐「護國神山概念股」。

由上例不難看出，追逐人氣商品，可能會錯失美好風景。然而，筆者並非強調放棄人氣股，而是必須認清楚自己的操作策略是甚麼，然後貫徹執行，才是致勝之道。

操作方式可以分成長線持有或短線波段進出，前者以基本面分析為主，對經濟和財會數據有一定了解，常是買進看好標的後抱一段時間，股神巴菲特就是這類型的代表；後者以技術分析為主，尋求熱門股或指標股的切入點，在一定時間內進出賺取差價，很多業內人士屬於這個區塊。

這兩種方式無所謂優劣之分，只要應用得法都可以獲利，重點是依照個人屬性和風險承受程度選擇，問題出在投資者被行情左右，迷失方向，往往是後悔的開始，如適合長線者想在熱門股賺差價，短線客被套牢想抱牢投資，都必須想清楚再下決策。

股市長期趨勢是往上，最後結算，贏家總是少數，原因在於歷史總是不斷重演，市場的題材會變，但人心的貪婪與恐懼不會改變。

所以，目前進場要提高勝算，長期投資者反而可以趁主流成長股吸金之際，追蹤其他價值型標的如瑞儀、大聯大、神基、力成等低本益比股，國際市場可關注歐洲、東南亞等地ETF逢低布局；短線者在半導體股操作，務必設立停利（損）點，當警訊出現，持盈保泰可以趨吉避兇。（作者是資深證券分析師）