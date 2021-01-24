大股東認養加碼 指標股出列

台股自去年11月美國總統大選變數告一段落、國際藥廠陸續宣布新冠疫苗後，帶動全球股市一波創新高的攻勢，至今台股站上「萬六」，波段漲幅高達三成，市場開始聚焦大股東多空心態。包括新唐、鈺齊-KY等18家大股東不僅惜售，還逆勢加碼，後市表現吸引市場高度關注。

根據證期局、臺灣證券交易所最新統計，在去年11月台股至今一波逾3,000點漲勢中，11、12 月董監與大股東、內部人、經理人及配偶等關係人等，不僅沒有逢高賣股、反而是在指數創歷史新高下砸下重金加碼，且逾500張的公司，包括新唐、泰山、文曄、榮成、和碩、允強、聯強、鈺齊-KY等18家。

台新投顧總經理李鎮宇、統一投顧董事長黎方國表示，多頭行情不能只依賴資金、基本面支撐，大股東心態也是關鍵。過往不乏大股東趁股價高檔賣股、壓垮股價的前例，尤其台股行情在歷史新高，任何籌碼面的風吹草動，都會被放大檢視，此際大股東惜售、甚至逆勢加碼的個股，容易吸引注意。

元富投顧總經理鄭文賢、第一金投顧董事長陳奕光指出，上市櫃公司內部人，因為負責營運，也因此最清楚公司實際業績變化、接單、獲利等狀況。